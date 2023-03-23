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سعر اليورو اليوم الخميس 23-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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أعلى سعر اليورو 33.83 جنيه للشراء

سعر اليورو اليوم الخميس 23-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية
مايكل سمير

مايكل سمير

9:00 ص, الخميس, 23 مارس 23

سعر

اليورو
اليوم الخميس 23-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية والتي تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا طوال شهر رمضان الكريم، محققًا مستوى صرف عند: 32.25 للشراء، و 33.37 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي. وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

بينت شاشات التداول في بنك البركة، تسجيل سعر

اليورو
اليوم مستوى صرف عند: 33.03 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في بنك مصر، وصول سعر اليورو إلى 33.38 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.38 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.19 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، 33.21 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 33.54 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.18 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.83 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.09 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر

اليورو
مستوى صرف عند: 33.19 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

أما سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، حقق مستوى صرف عند: 33.19 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، حقق مستوى صرف عند: 33.19 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

مايكل سمير

مايكل سمير

9:00 ص, الخميس, 23 مارس 23