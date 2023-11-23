سعر اليورو اليوم الخميس 23-11-2023 بختام تعاملات البنوك الأسبوعية

اختتمت البنوك تعاملاتها الأسبوعية على تباين سعر اليوم الخميس 23-11-2023 مقابل الجنيه المصري في أخر يوم عمل للمصارف المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع قبل البدء في العطلة الرسمية التي تستغرق يومين، وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بقيمة: 33.64 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

وتُقدم بوابة جريدة «المال» أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي طبقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية ومواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري: 33.58 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي: 33.57 جنيه للشراء، و33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة: 33.58 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، 33.41 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.58 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:33.47 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.51 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.58 جنيه للشراء، و33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.58 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعرعملة أوروبا الموحدة في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.58 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان: 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.63 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.