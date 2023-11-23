سعر اليورو اليوم الخميس 23-11-2023 ببداية التعاملات أمام الجنيه

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 23-11-2023، مستوى صرف متباين حيث وصل إلى 33.64 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي عن العملة الأوروبية .

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، 33.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري إلى 33.58 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، 33.74 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.63 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 33.57 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وسجل سعر في المصرف المتحد، 33.41 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.