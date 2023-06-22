سعر اليورو اليوم الخميس 22-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر
سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، 33.89 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
وحقق سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 33.88 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك البركة
وصل سعر اليورو في بنك البركة أمام الجنيه المصري إلى 33.88 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر
وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.87 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وطرح البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 33.87 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
أما في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.76 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، وصل لمستوى صرف مقابل الجنيه إلى 33.76 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
وسجل سعر اليورو اليوم في المصر المتحد أمام الجنيه المصري، 33.77 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.