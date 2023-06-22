سعر اليورو اليوم الخميس 22-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم الخميس 22-6-2023، ارتفاعًا بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 33.93 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأوروبية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، 33.89 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 33.88 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة أمام الجنيه المصري إلى 33.88 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.87 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.87 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 33.87 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

مستوى صرف عند: 33.86 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.76 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، وصل لمستوى صرف مقابل الجنيه إلى 33.76 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو اليوم في المصر المتحد أمام الجنيه المصري، 33.77 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.