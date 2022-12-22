سعر اليورو اليوم الخميس 22-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباين سعر اليورو اليوم الخميس 22 -12-2022 في الشراء والبيع بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب تقرير متوسط سعر الصرف الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، سجل 26.20 جنيه للشراء، و 26.29 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري إلى 26.08 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجارى الدولى

قدر سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري بــ 26.17 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري شهد 26.20 جنيه للشراء 26.43 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في المصرف العربي الدولي

وسعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري طرح بــ 26.19 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري 26.14 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

عرض سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بــ 26.14 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري 26.17 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 26.21 جنيه للشراء، 26.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 26.19 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

و سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري قدر بــ 26.08 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى الكويتى

شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري 26.14 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

طرح سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بــ 26.19 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامى

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري بلغ 26.21 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

أما سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري عرض بــ 26.10 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.