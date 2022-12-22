حقق سعر اليورو اليوم الخميس 22-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية تباينًا نسبيًا في غالبية البنوك، ومنها بنوك حكومية وخاصة وعربية، إذ ارتفع من قرش إلى 9 قروش في سعر الشراء، وفي البيع ارتفع من قرش إلى 8 قروش، فيما استقر في سعر الشراء في بعض البنوك الأخرى، وأوضح موقع البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية أمام العملة المصرية وصل إلى 26.16 جنيه للشراء، 26.25 للبيع، وتقدم جريدة المال في تقرير تفصيلي استعراض لحركة صرف النقد الأجنبي في البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 26.14 جنيه للشراء، 26.38 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 26.20 جنيه للشراء، 26.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 26.14 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 26.21 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 26.14 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 26.19 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 26.17 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 26.13 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 26.14 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 26.17 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 26.21 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 26.13 جنيه للشراء، 26.28 للبيع.