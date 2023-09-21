سعر اليورو اليوم الخميس 21-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت المواقع الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك المنتشرة داخل أنحاء الجمهورية تحرك سعري شراء وبيع سعر اليوم الخميس 21-9-2023 في بداية التعاملات الصباحية، منخفضًا عند مستوى 32.98 جنيه للشراء، و 33.10 جنيه للبيع، كمتوسط سعر وحدة النقد الأوروبية في مصر، بناءًا على اخر تحديث معلن على موقع البنك المركزي المصري، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال في سطورها التالية اخر مستوى لسعري شراء وبيع العملة الأوروبية أمام الجنيه والتي جاءت عند مستوى:

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي سعر أمام الجنيه المصري عند 32.75 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وصل سعر اليورو في بداية التعاملات على موقع ميد بنك بحسب اخر تحديث له إلى 32.60 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

عرضت فروع البنك الأهلي الكويتي سعر اليورو مقابل عملة مصر المحلية عند مستوى 32.78 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر اليورو في بداية التعاملات ببنك بلوم إلى 32.92 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات عند مستوى 32.65 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو على شاشات التداولات بالبنك التجاري الدولي إلى مستوى 32.75 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك SAIB

جاء سعر اليورو على شاشات موقع بنك SAIB في بداية التعاملات عند 32.76 جنيه للشراء، و33.01 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني

منا ناحية أخرى سجل سعر اليورو وداخل فرو ع بنك الكويت الوطني ببداية التعاملات 32.75 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر اليورو داخل فروع بنك التنمية الصناعية في بداية التعاملات الصباحية عند مستوى 32.65 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه على شاشات بنك مصر ببداية التعاملات عند 32.65 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.