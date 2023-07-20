سعر اليورو اليوم الخميس 20-7-2023 مقابل الجنيه

استقر سعر اليوم الخميس 20-7-2023 أمام الجنيه المصري، على المواقع الرسمية للبنوك وشاشات التداولات بسبب عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، والتي ستستمر 4 أيام تبدأ من الخميس إلى الأحد المقبل، وفي اخر تحديث للعمة الأوروبية سجل متوسط السعر 34.59 جنيه للشراء، مقابل 34.71 للبيع، بحسب السعر المعلن على موقع البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار صرف العملات.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

اسنقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي – عند مستويات 34.50 جنيه للشراء، مقابل 34.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر اليورو داخل فروع البنك الأهلي المصري على مستويات أمس الأربعاء عند 34.43 جنيه للشراء، مقابل 34.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

حافظ سعر على مستويات الشراء والبيع أمام الجنيه ببنك بلوم مصر عند 34.32 جنيه للشراء، 34.56 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة أمام الجنيه المصري إلى مستويات 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.76 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

كما ابقي سعر اليورو على سعري الشراء والبيع داخل إيجي بنك أمام الجنيه المصري عن مستويات 34.59 جنيه للشراء، مقابل 34.77 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك SAIB

عرض بنك SAIB سعر اليورو أمام الجنيه المصري عن مستويات 34.54 جنيه للشراء، مقابل 34.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

أظهر اخر التحديثات على سعر داخل فروع بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري عن مستويات 34.56 جنيه للشراء، مقابل 34.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو بالبنك الحكومي بنك مصر أمام الجنيه المصري عن مستويات 34.43 جنيه للشراء، مقابل 34.66 للبيع

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو ببنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه المصري عن مستويات 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.76 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

عرض بنك التعمير والإسكان سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عن مستويات34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.76 للبيع.