سعر اليورو اليوم الخميس 20-7-2023 مقابل الجنيه في عطلة رأس السنة الهجرية

أظهرت مواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت، ثبات سعر اليوم الخميس 20-7-2023، وذلك على خلفية عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، وبلغ متوسط صرف 34.59 جنيه للشراء مقابل 34.71 جنيه للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني – قبل البدء في العطلة الرسمية والتي ستستمر 4 أيام- بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

قدم الموقع الإلكتروني لبنك البركة سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه، بقيمة 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وجاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، بقيمة 34.54 جنيه للشراء، مقابل 34.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو ببنك مصر ، أمام الجنيه، بقيمة 34.43 جنيه للشراء، مقابل 34.66 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر اليورو في الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 34.53 جنيه للشراء، مقابل 34.79 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك قناة السويس

حافظ سعر اليورو على مستوياته في موقع بنك قناة السويس على شبكة الإنترنت، أمام الجنيه، عند 34.54 جنيه للشراء، مقابل 34.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عرضت ماكينات الصراف الألى في البنك الأهلي المصري سعر ، أمام الجنيه، بقيمة 34.40 جنيه للشراء، مقابل 34.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر

عُرض سعر اليورو بماكينات الصراف الألى في بنك كريدي اجريكول مصر، أمام الجنيه، بقيمة 34.54 جنيه للشراء، مقابل 34.78 جنيه للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي

وشهد سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي قيمة 34.54 جنيه للشراء، مقابل 34.77 جنيه للبيع.، أمام الجنيه.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وثبت سعر اليورو بالموقع الإلكتروني للمصرف المتحد عند 34.44 جنيه للشراء، مقابل 34.75 جنيه للبيع، أمام الجنيه.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر اليوم بموقع البنك المصري الخليجي إلى 34.53 جنيه للشراء، مقابل 34.79 جنيه للبيع، أمام الجنيه.