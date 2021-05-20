سعر اليورو اليوم الخميس 20-5-2021 فى البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري، وبنك مصر يقدمان سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.00 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الخميس عند 19.08 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، واستقرت مستويات شراء وبيع لسعر اليورو أمام الجنيه المصري منذ يوم 12 مايو حتى يوم 16 مايو في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية ؛ نظرًا لتعطل البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وشهدت أسعار اليورو في مصر حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، مستوى 19.00 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

ويتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر، عند مستوى 19.00 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

وفى بنك البركة عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 19.10 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك أبوظبي الاول

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك أبوظبي الأول، عند 19.10 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك HSBC

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك HSBC مستوى 19.02 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل البنك التجاري الدولي مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك الإمارات دبي الوطني مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 19.03 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك عوده، مستوى 19.02 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع. اليورو

سعر اليورو فى البنك الأهلي المتحد

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل البنك الأهلي المتحد، مستوى 19.05 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك الإسكندرية، عند 19.04 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

أعلى وأدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 19.11 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بينما تداول بنك المشرق، وبنك الكويت الوطني سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.99جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، وتقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 19.00 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.