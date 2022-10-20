ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 20-10-2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، وسجل ارتفاعًا قدره 6 قروش في سعر الشراء و7 قروش في سعر البيع، وجاء متوسط صرفه في البنك المركزي المصري 19.23 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، وفق التحديث الأخير الصادر على موقع البنك، ورصد موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لمواقعها ولشاشات التداول اللحظية بفروعها في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.36 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، 19.15 جنيه للشراء، و19.37 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 19.15 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، 19.16 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

سجل سعر اليورو في بنك سايب، 19.13 جنيه للشراء، و19.39 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 19.14 جنيه للشراء، و19.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

بلغ سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 19.12 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني

وصل سعر اليورو في بنك قطر الوطني، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.37 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، 19.16 جنيه للشراء، و19.38 للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية بأحد فروع البنك.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق سعر اليورو في البنك العربي الافريقي الدولي، 19.14 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.39 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.37 للبيع.