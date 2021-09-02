سعر اليورو اليوم الخميس 2-9-2021 في مصر

اليورو يستقر لليوم الثاني على التوالي

جاء سعر اليورو اليوم الخميس 2-9- 2021 على نفس مستويات أمس الأربعاء، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.422 جنيه للشراء، و18.538 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وجاء سعر صرف اليورو الأوروبي بارتفاع مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول ليأتي عند 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وأظهر التقرير الصباحي وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع شركة مصر للصرافة جاء عند 18.44 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بحسب تقرير “المال” اليومي وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة إلى 18.42 جنيه للشراء، و18.53 للبيع .

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، باستقرار عند 18.42 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس، عند 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي وصل إلى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.