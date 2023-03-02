سعر اليورو اليوم الخميس 2-3-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الخميس 2-3-2023 أمام الجنيه المصري بقيمة 4 قروش للشراء والبيع في ختام التعاملات المسائية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وجاء متوسط عملة الاتحاد الأوروبي بقيمة 32.55 جنيه للشراء مقابل 32.67 جنيه للبيع، وفقاً لما ورد بآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» بتقريرها التالي سعري الشراء والبيع لعملة المملكة العربية السعودية بناء على جولة بين شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر 32.34 جنيه للشراء مقابل 32.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 32.56 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.34 جنيه للشراء مقابل 32.73 جنيه للبيع.

سعراليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة 32.56 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق 32.55 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعراليورو في البنك التجاري الدولي 32.56 جنيه للشراء مقابل 32.84 جنيه للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

سعر

سعر اليورو في المصرف المتحد

في بنك قناة السويس 32.47 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد 32.41 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري 32.56 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر 32.55 جنيه للشراء مقابل 32.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 32.60 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 32.45 جنيه للشراء مقابل 32.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر

اليوم في البنك المصري الخليجي 32.47 جنيه للشراء مقابل 32.84 جنيه للبيع.