سعر اليورو اليوم الخميس 2-3-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر 32.34 جنيه للشراء مقابل 32.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 32.56 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية 32.51 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.34 جنيه للشراء مقابل 32.73 جنيه للبيع.
سعراليورو في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة 32.56 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
سعر اليورو في بنك المشرق 32.55 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعراليورو في البنك التجاري الدولي 32.56 جنيه للشراء مقابل 32.84 جنيه للبيع.
سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس
سعر
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد 32.41 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك أبو ظبي التجاري
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري 32.56 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
سعر اليورو في بنك بلوم مصر 32.55 جنيه للشراء مقابل 32.84 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 32.60 جنيه للشراء مقابل 32.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 32.45 جنيه للشراء مقابل 32.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
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