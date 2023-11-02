سعر اليورو اليوم الخميس 2-11-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الخميس 2-11-2023 مقابل الجنيه المصري ارتفاعًافي بداية التعاملات البنكية بآخِر أيام العمل الاسبوعية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية والإسلامية المختلفة، متوسط صرف وصل إلى 32.51 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، في التقرير اليومي التالي، من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.35 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ32.35 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ32.64 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 32.45 جنيه للشراء، و32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

عرض سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ32.52 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

أما سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.33 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.52 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 32.49 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 32.53 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري طرح بـ 32.49 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.