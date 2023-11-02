سعر اليورو اليوم الخميس 2-11-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

شهد سعر اليوم الخميس 2-11-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بآخِر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية والإسلامية المختلفة، متوسط صرف وصل إلى 32.51 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، في التقرير اليومي التالي، من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر اليورو اليوم أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري عند 32.53 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

وصل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية على الموقع الرسمي لميد بنك إلى 32.49 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبي في بنك الإسكندرية

أظهرت ختام التعاملات وصول سعر اليورو بالموقع الرسمي لبنك الإسكندريةأمام الجنيه 32.46 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في ختام التداولات وصل سعر اليورو أمام العملة المصرية بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 32.64 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بالبنك المصري الخليجي إلى 32.45 جنيه للشراء، و32.75 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني

عرض سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ32.52 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية ببنك قطر الوطني الأهلي 32.52 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية عند 32.35 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بنك مصر إلى 32.35 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بالبنك التجاري الدولي 32.46 جنيه للشراء، و32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر اليوم أمام عملة مصر المحلية ببنك التنمية الصناعية في الختام عند 32.49 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.