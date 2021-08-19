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سعر اليورو اليوم الخميس 19-8-2021 في البنوك المصرية

اليورو يتراجع 10 قروش عن تعامللات
فاطمة إمام 11:37 ص, الخميس, 19 أغسطس 21 11:37 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

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تراجع سعر اليورو اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في نهاية الاسبوع اليوم 19 أغسطس 2021 ، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الأجنبية والمحلية، وبحسب آخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية وبحسب الرصد، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.345 جنيه للشراء، و18.574 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 4 قروش داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

18.24 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع جاء سعر صرف اليورو أماما الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وصل سعر صرف اليورو امام نظيره الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة إلى 18.25 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

تراوحت أسعار شراء اليورو في البنوك وشركات الصرافة بين 18.22 جنيه و18.34 للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

داخل بنك الاسكندرسة وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.48 جنيه للشراء، و18.52 للبيع في بداية التعاملات.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

في بداية التعاملات الصباحية وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 للبيع.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهر التقرير الصباحي لجريدة المال وصول سعر سعر صرف اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.45 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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