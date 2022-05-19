سعر اليورو اليوم الخميس 19-5-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر اليورو اليوم الخميس 19مايو 2022، في بداية تعاملاته على شاشات التداولات اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار اليورو مقابل نظيره المصري عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبيّنت التعاملات الصباحية تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وحافظ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

أوراق مالية من الدولار الأمريكي والفرانك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو بصورة من أرشيف رويترز.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر شراء وبيع مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 18.95 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري على استقراره عند 18.94 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

ووصلت سعر شراء وبيع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 18.95جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.