سعر اليورو اليوم الخميس 19-10-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الخميس 19-10-2023 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بآخر أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط صرف وصل إلى 32.56 جنيه للشراء، و 32.68 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 32.38 جنيه للشراء، و 32.51 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.38 جنيه للشراء، و 32.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 32.48 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.48 جنيه للشراء، و32.64 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.48 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

طرح سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 32.48 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.32 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

و سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 32.48 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري إلى 32.42 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 32.38 جنيه للشراء، و 32.51 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

عرض سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري سجل 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.