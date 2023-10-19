سعر اليورو اليوم الخميس 19-10-2023 بختام التعاملات في مصر

بينت شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة، سعر اليوم الخميس 19-10-2023 متباين بالشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري في ختام أخر يوم عمل بالمصارف قبل البدء في العطلة الأسبوعية، وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو 32.56 جنيه للشراء، و 32.67 جنيه للبيع، وفقًا لما جاء بأخر تحديث للبنك المركزي المصري للعملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المحلية.

وخلال السطور القادمة تنشر البوابة الإلكترونية لجريدة المال أسعار العملة الأوروبية الموحدة المتداولة بفروع البنوك المختلفة كما قدمتها ماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي قيمة، 32.47 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني قيمة، 32.47 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

حقق سعر اليورو في المصرف المتحد قيمة، 32.31 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى قيمة، 32.47 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية بقيمة، 32.37 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.37 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليوم في بنك الإسكندرية، 32.47 جنيه للشراء، و32.69 للبيع، مقابل العملة المحلية.