استقر سعر اليورو اليوم الخميس 18-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك في مصر، وبلغ متوسط سعره 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث أصدره البنك المركزي المصري، والذي يستعرض متوسط سعر صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «جريدة المال»، أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما تظهره شاشات التداول اللحظية داخل فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة وعدد من البنوك الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 19.31 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.31 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

حقق سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري، 19.36 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 19.40 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو اليوم 19.39 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع، وذلك أمام الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و 19.55 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك المصرف المتحد

أوضحت شاشات التداول اللحظية في بنك المصرف المتحد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.31 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

أظهرت شاشات التداول اللحظية في بنك قناة السويس، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 19.36 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.