سعر اليورو اليوم الخميس 18-5-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

ينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الخميس 18-5-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مسجلًا مستوى صرف عند: 33.41 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، ونستعرض أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع.

بلغ سعر

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

اليوم في البنك التجاري الدولي، 33.36 جنيه للشراء، مقابل 33.66 للبيع.

وحقق سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، 33.42 جنيه للشراء، مقابل 33.65 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 33.25 جنيه للشراء، مقابل 33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.43 جنيه للشراء، مقابل 33.65 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.38 جنيه للشراء، مقابل 33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أما سعر اليورو في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 33.25 جنيه للشراء، مقابل 33.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 33.36 جنيه للشراء، مقابل 33.65 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.41 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.37 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

وقدّر بنك سايب، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.38 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.82 جنيه للشراء، مقابل 33.65 للبيع.

سعر علمة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

وحقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في ميد بنك، 33.73 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.