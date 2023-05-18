سعر اليورو اليوم الخميس 18-5-2023 بنهاية التعاملات البنكية

أظهرت شاشات التداول اللحظي للبنوك تباين سعر

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الخميس 18-5-2023، مقابل العملة المصرية، وذلك ترقبًا لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم، لتحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، ويُعدّ هذا الاجتماع الثالث للجنة في عام 2023، وبلغ متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة– يورو 33.33 جنيه للشراء، مقابل 33.45 للبيع، حسبما ورد بآخِر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

جاء بشاشة التداول اللحظى للبنك المصري الخليجي سعر اليورو اليوم، مقابل العملة المصرية، بقيمة 33.33 جنيه للشراء، و33.58 للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

ووفقًا لموقع البنك الأهلى المصرى فقد بلغ سعر اليورو : 33.24 جنيه للشراء، و33.46 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ونشر موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الإنترنت سعر اليورو: 33.26 جنيه للشراء، و33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

بينما سجل سعر اليورو في بنك القاهرة 33.27 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

وعرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر اليورو بقيمة: 33.16 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وطرح سعر

سعر اليورو في المصرف المتحد

في بنك البركة بقيمة: 33.41 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

وقُدر سعر اليورو في المصرف المتحد بقيمة: عند 33.18 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في ميد بنك

وتوقّف سعر اليورو في ميد بنك عند: 33.32 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك كريدي أجريكول مصر

وثبت سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر عند: 33.28 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الاستثمار العربي

وجاء سعراليورو في بنك الاستثمار العربي بقيمة: 33.35 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو بموقع البنك الأهلي الكويتي– مصر على شبكة الانترنت إلى: 33.37 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر

اليوم فى بنك التعمير والإسكان: 33.51 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.