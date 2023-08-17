سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التداول

شهد سعر اليوم الخميس 17-8-2023، تبايًنا، أمام الجنيه المصري، في ختام التعاملات المسائية بنهاية الأسبوع قبل البدء بعطلة البنوك، ليصل متوسط عملة الاتحاد الأوروبي إلى قيمة 33.57 جنيه للشراء، و33.69 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير لبيان البنك المركزي المصري المنشورعلى موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية.

وينشر موقع جريدة «المال» تقريرًا يرصد أسعار عملة أوروبا الموحدة بالمصارف العاملة بالقطاع، بحسب جولة بين شاشات التداول والمواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية: 33.40 جنيه للشراء، مقابل 33.62 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك: 33.40 جنيه للشراء، مقابل 33.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي: 33.50 جنيه للشراء، مقابل 33.72 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.67 جنيه للشراء، مقابل 33.87 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري: 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.40 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 33.40 جنيه للشراء، مقابل 33.58 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي: 33.73 جنيه للشراء، مقابل 33.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.73 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر: 33.82 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس: 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد: 33.34 جنيه للشراء، مقابل 33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي: 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.73 للبيع.