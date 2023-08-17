سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 انخفاضًا في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، ووصل متوسط أسعار الصرف بالسوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه المصري بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى 33.66 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

وتنشر بوابة جريدة المال في التقرير التالي التفصيلي أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول والتي شهدت تباينًا بين الانخفاض والارتفاع خلال الفترة الماضية.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

حقق سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وعرض بنك أبو ظبي التجاري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.51 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر بـ 33.40 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وفي بنك البركة، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني إلى 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

أما سعر اليورو في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 33.34 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.40 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.51 جنيه للشراء مقابل 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.62 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 33.50 جنيه للشراء و 33.69 للبيع.