انخفض سعر اليورو اليوم الخميس 17-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية 20 قرشًا، وذكر البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية بلغ 25.24 جنيه للشراء، و25.33 للبيع، وتوضح جريدة المال في تقريرها اليومي حركة تداول العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 25.16 جنيه للشراء، 25.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.19 جنيه للشراء، 25.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 25.17 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 25.25 جنيه للشراء، 25.52 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 25.30 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 25.24 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 25.19 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 25.23 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 25.32 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.32 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 25.19 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.36 جنيه للشراء، 25.48 للبيع.