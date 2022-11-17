حقق سعر اليورو اليوم الخميس 17-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مستوى مستقر نسبيًّا إذ وصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 25.44 جنيه للشراء، 25.53 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنك، بعدما شهد ارتفاعًا في نهاية تعاملات الأربعاء، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الأوروبية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 25.36 للشراء، 25.48 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 25.26 للشراء، 25.62 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري: 25.36 للشراء، 25.52 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب أمام الجنيه المصري: 25.30 للشراء، 25.52 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 25.27 للشراء، 25.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 25.29 للشراء، 25.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 25.30 للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي أمام الجنيه المصري: 25.28 للشراء، 25.46 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري: 25.30 للشراء، 25.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 25.30 للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.27 للشراء، 25.58 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.32 للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري: 25.30 للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري: 25.30 للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 25.30 للشراء، 25.51 للبيع.