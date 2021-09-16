سعر اليورو اليوم الخميس 16-9-2021 في مصر

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الخميس 16-9-2021 في بداية التعاملات، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.447 للشراء، و18.564 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه عند 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

كما جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة عند مستوى 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبحسب آحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو، وصل السعر أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعلى صعيد مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري جاءت عند 18.48 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

اظهرت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع البنك التجاري الدولي جاء عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.