سعر اليورو اليوم الخميس 16-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر
بلغ سعر
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
وحقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 32.44 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري إلى 32.62 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق
وسجل سعر اليورو في بنك المشرق، 32.62 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وعرض البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وطرح بنك الإسكندرية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 32.62 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.62 جنيه للشراء، و 32.86 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
وأما سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 32.67 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 32.66 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.