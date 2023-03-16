سعر اليورو اليوم الخميس 16-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الخميس 16-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر مستوى صرف عند: 30.60 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع، استنادًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، وينشر موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف عملة أوروبا أمام الجنيه المصري بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

بلغ سعر

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

اليوم في بنك بلوم مصر، 32.64 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

وحقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 32.44 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري إلى 32.62 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

وسجل سعر اليورو في بنك المشرق، 32.62 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 32.62 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.62 جنيه للشراء، و 32.86 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

وأما سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التعمير والإسكان

في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 32.62 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 32.67 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 32.66 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.