سعر اليورو اليوم الخميس 16-3-2023 أمام الجنيه المصري بختام المعاملات

جاء سعر
سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر
سجل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 32.61 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
وصل سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه، إلى 32.62 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك الكويت الوطني
شهد سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 32.62 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
ثبت سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه، عند 32.45 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
استقر سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، عند 32.62 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني
بلغ سعر
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
قُدر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، بـ 32.44 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري
طُرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، بقيمة 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.
سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر
عُرض سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، بقيمة 32.58 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في المصرف العربي الدولى
سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولى، أمام الجنيه، 32.70 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
جاء سعر