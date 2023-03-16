سعر اليورو اليوم الخميس 16-3-2023 أمام الجنيه المصري بختام المعاملات

جاء سعر

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم 16-3-2023 مرتفعا بسعري الشراء والبيع بقيمة 7 قروش ، أمام الجنيه المصري، في ختام المعاملات البنكية، وسجل متوسط وحدة النقد الأوروبية 32.67 جنيه للشراء، و32.78 للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري الذي يُصدر تقريرا يوميا بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وطبقا لجولة بين شاشات التداول اللحظي الموجودة بفروع البنوك المصرية والأجنبية، والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفية.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 32.61 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه، إلى 32.62 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك الكويت الوطني

شهد سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 32.62 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

ثبت سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه، عند 32.45 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

استقر سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، عند 32.62 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني

بلغ سعر

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

في بنك قطر الأهلي الوطني، أمام الجنيه، 32.55 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

قُدر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، بـ 32.44 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

طُرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، بقيمة 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر

عُرض سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، بقيمة 32.58 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في المصرف العربي الدولى

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولى، أمام الجنيه، 32.70 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر

اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه، بقيمة 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.