سعر اليورو اليوم الخميس 16-11-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليوم الخميس 16-11-2023 حالة من التباين، ببداية التعاملات الصباحية مقارنة بالأسعار المعلنة أمس في السوق الرسمية، حيص سجل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية 33.48 جنيه للشراء، و33.59 جنيه، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على صفحته المختص بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتجري المال حصرًا على سعري شراء وبيع العملة الأوروبية داخل القطاع المصرفي المصري بمستهل التداولات والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية ببداية التعاملات بفروع بنك الإسكندرية إلى مستويات 33.45 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

جاء سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري ببداية التعاملات داخل فروع بنك قناة السويس عند 33.45 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر أمام العملة المحلية المصرية بفروع بنك القاهرة إلى مستويات 33.52 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية ببنك أبوظبي التجاري ببداية التعاملات عند مستويات 33.45 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية ببداية التعاملات عند مستويات 33.34 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر العملة الأوروبية فى بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية ببنك الكويت الوطني إلى مستويات 33.52 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية داخل فروع بنك التجاري الدولي ببداية التعاملات 33.44 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

اتاح بنك كريدي أجريكول سعر في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري عند 33.45 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري إلى 33.34 جنيه للشراء، و33.57 للبيع..

سعر اليورو في بنك SAIB

عرض بنك SAIB سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية المصرية في بداية التعاملات عند مستويات 33.46 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.