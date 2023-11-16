سعر اليورو اليوم الخميس 16-11-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع

اغلقت تعاملات نهاية الأسبوع على انخفاض سعر اليوم الخميس 16-11-2023 ، بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، وذلك قبل البدء في عطلة البنوك الرسمية، حيث بلغ متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي قيمة: 33.43 جنيه للشراء، 33.55 جنيه للبيع، كما ورد بالبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وتعرض بوابة جريدة «المال» سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو من خلال جولة بين المواقع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سعر اليورو اليوم في بنك البركة، 33.41 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، 33.41 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، 33.30 جنيه للشراء، و33.56 للبيع.

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.41 جنيه للشراء، و33.59 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.41 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو بنك كريدي أجريكول مصر، 33.41 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر في البنك الأهلي المصري، 33.30 جنيه للشراء، و33.56 للبيع..

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب، 33.41 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية ، 33.41 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس، 33.41 جنيه للشراء، 33.59 للبيع.

سعر عملة أوربا الموحدة في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.41 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 33.30 جنيه للشراء، و 33.50 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليوم في ميد بنك، 33.49 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.