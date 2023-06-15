سعر اليورو اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بآخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.32 جنيه للشراء، و 33.44 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

عرض سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.13 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري إلى 33.25 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 33.24 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

بلغ سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.24 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.24 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.24 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.23 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

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سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

عرض سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.24 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

شهد سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 33.24 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.