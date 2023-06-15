سعر اليورو اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

تحرك سعر

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الخميس 15-6-2023 مرتفعا للشراء والبيع، أمام الجنيه المصري، بختام التعاملات المصرفية، وفقاً لما أظهرته شاشات التداول بفروع البنوك بقيم تتراوح ما بين 6 -15 قرش، وبلغ متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو بقيمة 33.40 جنيه للشراء، و 33.52 للبيع، وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

قُدر سعر اليورو اليوم طبقاً لماكينات الصراف الألى في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، بقيمة 33.33 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك مصر

أوضح موقع بنك مصر الإلكتروني توقف سعر اليورو ، أمام الجنيه المصري، عند 33.22 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو كما اظهرته شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، إلى 33.22 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في ميد بنك

جاء سعر اليورو في موقع ميد بنك على شبكة الإنترنت، أمام الجنيه المصري، بقيمة 33.25 جنيه للشراء، و 33.62 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة

سجل اليورو في ماكينات الصراف الألى في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 33.33 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري

عرضت شاشات التداول اللحظى سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في مصرف أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه، بـ 33.33 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

بينما بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي وفقاً لموقعه الإلكتروني، أمام الجنيه، 33.33 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، عند 33.23 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في حين طرح الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية سعر

اليوم، أمام الجنيه، بـ 33.33 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.