سعر اليورو اليوم الخميس 15-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 15-12-2022 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية ، تباين في أسعار الشراء والبيع بين الارتفاع والاستقرار، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى» الأخير وصل إلى 26.21 جنيه للشراء، و 26.29 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف عملة الإتحاد الأوروبي، طبقا لشاشات التدوال اللحظية للبنوك المختلفة، والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى

حقق سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري 26.15 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري إلى 26.21 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

بلغ سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري 26.11 جنيه للشراء 26.53 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

سعر اليورو اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري قدر بــ 26.12 جنيه للشراء، و 26.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 26.13 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

أما سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري فعرض بــ 26.21 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري 26.28 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

شهد سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بــ 26.26 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 26.15 جنيه للشراء، و 26.43 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 26.10 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي فى البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بلغ 26.28 جنيه للشراء، 26.41 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بــ 26.14 جنيه للشراء، و 26.41 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

طرح سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بــ 26.17 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

عرض سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بــ 26.21 جنيه للشراء، و 26.33 للبيع.