انخفض سعر اليورو اليوم الخميس 15-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بمقدار 6 قروش تقريبًا، وسجل في البنك المركزي المصري 26.15 جنيه للشراء، 26.24 للبيع، وظلت العملة الأوروبية طوال الأسابيع الماضية في حالة من عدم الاستقرار إذ تأرجحت بين الهبوط والصعود، وترصد بوابة “المال نيوز” حركة تداول عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه المصري في 12 بنكا حكوميا وخاصا وعربيا وأجنبيا أمام العملة المصرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 26.28 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 26.14 جنيه للشراء، 26.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 26.10 جنيه للشراء، 26.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 26.10 جنيه للشراء، 26.47 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 26.21 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 26.11 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 26.15 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 26.21 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 26.21 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 26.21 جنيه للشراء، 26.33 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 26.26 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 26.21 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.