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سعر اليورو اليوم الخميس 14-4-2022 في مصر

اليورو يحافظ على مستواه لليوم الثاني
‫محمود الصباغ‬‎ 10:07 ص, الخميس, 14 أبريل 22 10:07 ص, الخميس, 14 أبريل 22

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استقر  سعر اليورو اليوم  الخميس 14 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، فى بداية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.879 جنيه للشراء، و19.990 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

حافظ سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء إلى 19.86 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وكما استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 19.86 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري 19.85 جنيه للشراء، 20.02 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت التداولات الصباحية استقرار العملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد جاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 19.85 جنيه للشراء، و20.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبلغ سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق جاء عند 19.86 جنيه للشراء، و20.03 للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقرت مستويات سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.82 جنيها للشراء، و20.01 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وحافظ سعر صرف اليورو على مستواه أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.85 جنيه للشراء، و20.02 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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