سعر اليورو اليوم الخميس 13-7-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

تحرك سعر اليوم الخميس 13-7-2023 بشكل طفيف صعودًا أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل في اخر تحديثاته متوسط صرف 33.97 جنيه للشراء، 34.09 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على الموقع الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، داخل البنوك المحلية والعربية والإسلامية العاملة بالقطاع المصرفي، ويرصد موقع جريدة «المال» خلال التقرير التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي المعروضة بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وشاشات التداول.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

عرضت فروع بنك البركة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، عند 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.50 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

كما يتيح بنك قناة السويس سعر اليورو مقابل العملة المحلية عند 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.50 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

بلغ سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية بميد بنك، أمام الجنيه المصري، 34.28 جنيه للشراء، مقابل 34.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرضت فروع البنك اللحكومي بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 34.21 جنيه للشراء، مقابل 34.39 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أماما الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري 34.22 جنيه للشراء، مقابل 34.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل بنك كريدي اجريكول مصر،إلى مستويات 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.37 للبيع.

سعر عملة اوروبا في بنك أبو ظبي التجاري الدولي

عرض بنك أبو ظبي التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري،عند 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية،مقابل عملة مصر المحلية في بداية التعاملات عند 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.50 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر أمام الجنيه المصري، عند 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر اليورو في بداية التعاملات داخل فروع بنك التنمية الصناعية عند 33.22 جنيه للشراء، مقابل 34.39 للبيع.