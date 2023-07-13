سعر اليورو اليوم الخميس 13-7-2023 مقابل الجنيه بختام العمليات المصرفية

سجل سعر اليوم الخميس 13-7-2023 متوسط صرف 34.46 جنيه للشراء، 34.57 للبيع، طبقًا لما ورد في آخِر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، بختام التعاملات البنكية في آخِر يوم عمل للبنوك المحلية والعربية والإسلامية العاملة بالقطاع المصرفي قبل بدء العطلة الأسبوعية. ويرصد موقع جريدة «المال»، خلال التقرير التالي، أسعار عملة الاتحاد الأوروبي بشاشات التداول بالبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، إلى 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.62 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك البركة

شهد سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.58 للبيع.

سعر اليورو في أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، إلى 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.60 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

طُرح موقع ميد بنك سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، بقيمة 34.28 جنيه للشراء، مقابل 34.65 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك سايب

أظهرت ماكينات الصراف الآلي لبنك سايب سعر ، أمام الجنيه المصري، بقيمة 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.58 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

جاء سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، بقيمة 34.37 جنيه للشراء، مقابل 34.48 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 34.22 جنيه للشراء، مقابل 34.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

توقف سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، عند 34.58 جنيه للشراء، مقابل 35.26 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

ثبت سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، عند 33.97 جنيه للشراء، مقابل 34.50 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حافظ سعر اليوم في بنك مصر على مستوياته، أمام الجنيه المصري، عند 34.22 جنيه للشراء، مقابل 34.47 للبيع.