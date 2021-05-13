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سعر اليورو اليوم الخميس 13-5-2021 في مصر

سجل أدنى سعر للعملة الأوروبية الموحدة في مصر مستوى 18.80 جنيه للشراء
الحسينى حسن 9:41 ص, الخميس, 13 مايو 21 9:41 ص, الخميس, 13 مايو 21

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شهد سعر صرف اليورو استقرارًا فى مصر اليوم الخميس 13-5-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.  وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

أعلى وأدنى سعر للعملة الأوروبية في السوق المصرية

سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي، عند 18.97 جنيه للشراء، في حين عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.80 جنيه للشراء.

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سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وتداول بنك كريدي أجريكول، العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعرَض البنك التجاري الدولي سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي الأولى

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي الأول، 18.95 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك HSBC

عرض بنك HSBC سعر العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه، عند 18.95 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، لدى بنك الكويت الوطني، 18.94 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

قام ميد بنك بعرض سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه، عند 18.90 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

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بقلم الحسينى حسن

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