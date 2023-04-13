سعر اليورو اليوم الخميس 13-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الخميس 13-4-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقاع المصرفي، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.69 جنيه للشراء، و 33.81 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة.

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.87 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

طرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.75 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرض سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.86 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

حقق سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.75 جنيه للشراء، 34.00 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

قدر سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.88 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 33.85 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر

سعر اليورو في ميد بنك

في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.69 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

عرض سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 33.63 جنيه للشراء، 33.90 للبيع.