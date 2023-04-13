سعر اليورو اليوم الخميس 13-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.87 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.
سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
طرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.75 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
عرض سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.86 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة
حقق سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.66 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
شهد سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.75 جنيه للشراء، 34.00 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني
قدر سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.88 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 33.85 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي
طرح سعر
سعر اليورو في ميد بنك
عرض سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 33.63 جنيه للشراء، 33.90 للبيع.