سعر اليورو اليوم الخميس 13-4-2023 في نهاية التعاملات

وصل سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى: 33.75 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر
بلغ سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي
سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك القاهرة
قال بنك القاهرة إن سعر اليورو أمام العملة المصرية بلغ: 33.66 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية: 33.86 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان
حقق سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي
سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي: 33.87 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر
قدّر بنك بلوم مصر سعر اليورو بـ: 33.65 جنيه للشراء، 34.02 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك الكويت الوطني
حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف المتحد
سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 33.76 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر