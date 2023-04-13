سعر اليورو اليوم الخميس 13-4-2023 في نهاية التعاملات

وصل سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الخميس 13-4-2023 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بالبنوك العاملة في مصر، إلى 33.96 جنيه للشراء، 34.08 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وحققت العملة الأوروبية ارتفاعًا في الشراء والبيع، وفي هذا التقرير التفصيلي اليومي ترصد جريدة المال حركة صرف العملة الأوروبية أمام العملة المصرية في عدة بنوك عاملة في السوق المصرفي المصري.

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى: 33.75 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

بلغ سعر اليورو أمام العملة المصرية في بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك القاهرة

قال بنك القاهرة إن سعر اليورو أمام العملة المصرية بلغ: 33.66 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية: 33.86 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي: 33.87 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

قدّر بنك بلوم مصر سعر اليورو بـ: 33.65 جنيه للشراء، 34.02 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الكويت الوطني

حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.86 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 33.76 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر

اليوم أمام العملة المصرية في البنك الأهلي الكويتي إلى: 33.83 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.