سعر اليورو اليوم الخميس 13-10-2022 في نهاية التعاملات

حقق سعر اليورو اليوم الخميس 13-10-2022 ارتفاعًا في نهاية التعاملات البنكية اليومية، وسجلت العملة الأوروبية ارتفاعًا قدره 10 قروش في سعريّ الشراء والبيع، وأظهر تحديث البنك المركزي المصري على موقعه وصول متوسط سعر صرف اليورو إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقريره اليومي، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، إلى 18.86 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 18.92 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الافريقي الدولي، 18.90 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، إلى 18.95 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

بلغ سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 18.99 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، إلى 18.90 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 18.90 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 18.99 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، 18.92 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 19.03 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، إلى 18.88 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، 18.91 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.