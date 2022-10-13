سعر اليورو اليوم الخميس 13-10-2022 في بداية تعاملات البنوك

سجل سعر اليورو اليوم استقرارًا نسبيًّا في مستهل تعاملات الخميس 13-10-2022 البنكية، حيث وصل إلى مستوى صرف: 19.02 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية على الموقع الرسمي للبنك، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الأوروبية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية بالبنوك والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 19.05 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.01 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف: 19.08 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك المشرق

جاء سعر اليورو في بنك المشرق عند مستوى صرف: 18.96 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وشهد سعر اليورو في بنك مصر مستوى صرف أمام الجنيه: 19.03 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

واستقر سعر اليورو في ميد بنك عند مستوى صرف: 19.04 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي مستوى صرف مقابل الجنيه المصري: 19.01 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مستوى صرف مقابل الجنيه: 18.99 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 19.05 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.03 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.03 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

شهد سعر اليورو في بنك البركة مستوى صرف أمام الجنيه: 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 18.99 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.