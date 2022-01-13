سعر اليورو اليوم الخميس 13-1-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 13-1-2022، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.66 جنيه للشراء، و17.780 للبيع، طبقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وحافظ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر عند 17.73 جنيه للشراء، و17.91 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واظهر التقرير الصباحي للمال استقرار مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول ليسجل 17.68 جنيه للشراء و17.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وبين التقرير الصباحي للمال شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.69 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي .

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبين احدث تقرير للمال وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقر سعر اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.85 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبين التقرير الصباحي للمال استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، عند مستوى 17.72 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق إلى 17.73 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.