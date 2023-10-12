سعر اليورو اليوم الخميس 12-10-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات

سجل سعر اليوم الخميس 12-10-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بأخر أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 32.71 جنيه للشراء، و32.82 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

شهد سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.66 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 32.71 جنيه للشراء، و32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.59 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.53 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 32.64 جنيه للشراء، و32.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

قدر سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 32.68 جنيه للشراء، و32.89 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 32.64 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 32.57 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 32.61 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

شهد سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.67 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري وصل إلى 32.68 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.