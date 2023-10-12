سعر اليورو اليوم الخميس 12-10-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

أظهرت شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة تحرك سعر اليوم الخميس 12-10-2023، في مقابل العملة المصرية، بختام التعاملات الأسبوعية قبل بدء عطلة البنوك الرسمية.

وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية- يورو 32.71 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

وتعرض بوابة المال الإلكترونية أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة، بماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 32.74 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.64 جنيه للشراء، و32.89 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.74 جنيه للشراء، و32.91 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

سعر في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 32.64 جنيه للشراء، و32.79 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي- مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.68 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 32.73 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.74 جنيه للشراء، و32.89 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.74 جنيه للشراء، و32.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سجل سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 32.75 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.59 جنيه للشراء، و32.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.64 جنيه للشراء، و32.79 للبيع.