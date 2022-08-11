سعر اليورو اليوم الخميس 11-8-2022 في البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 10-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية والخاصة والأجنبية عند سعر الشراء وانخفض عند سعر البيع، وسجل وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 19.58 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأوروبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم بالبنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية إلى 19.62 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع، 19.62 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري 19.67 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري 19.46 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، وفقا لشاشات التداول.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي

وبينت شاشات التداول، وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي، 19.60 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو اليوم بالبنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 19.67 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

وأوضحت شاشات التداول بالبنك التجاري الدولي، وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.50 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

وأظهرت شاشات التداول وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، إلى 19.64 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، وفقًا لشاشات التداول، 19.62 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع.