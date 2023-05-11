سعر اليورو اليوم الخميس 11-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

اليوم الخميس 11-5-2023 تبايناً، أمام الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول، وجاء متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية – يورو 33.70 جنيه للشراء، مقابل 33.82 للبيع، وفقاً لما جاء بالبيان الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، ويرصد موقع جريدة «المال» في هذا التقرير سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي المعروضة بمواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداول اللحظي.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 33.77 جنيه للشراء، مقابل 34.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.68 جنيه للشراء، مقابل 34.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.68 جنيه للشراء، مقابل 34.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة

سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.55 جنيه للشراء، مقابل 33.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر االيورو في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.70 جنيه للشراء، مقابل 33.98 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، 33.70 جنيه للشراء، مقابل 34.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 33.68 جنيه للشراء، مقابل 34.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 33.89 جنيه للشراء، مقابل 34.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر

اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 33.67 جنيه للشراء، مقابل 34.04 جنيه للبيع.