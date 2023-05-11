سعر اليورو اليوم الخميس 11-5-2023 في بداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في ميد بنك

اليوم الخميس 11-5-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدة بنوك تباينًا ملحوظًا، وشهدت العملة الأوروبية الأيام الماضية انخفاضًا في بعض البنوك إلى أقل من 34 جنيهًا، وتشهد العملة الأوروبية باستمرار هذا التباين في سعرها، وسجلت في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف وصل إلى 33.75 جنيه للشراء، 33.87 للبيع، وترصد جريدة المال في هذا التقرير اليومي سعر العملة الأوروبية.

سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 33.75 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 33.60 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 33.84 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 33.78 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 33.70 جنيه للشراء، 33.98 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 33.84 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 33.68 جنيه للشراء، 33.86 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 33.84 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 33.73 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر

مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 33.59 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.