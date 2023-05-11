سعر اليورو اليوم الخميس 11-5-2023 في بداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في ميد بنك
سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 33.75 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 33.60 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 33.84 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 33.78 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 33.70 جنيه للشراء، 33.98 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 33.84 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 33.68 جنيه للشراء، 33.86 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 33.84 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 33.73 جنيه للشراء، 33.92 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
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