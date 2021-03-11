سعر اليورو اليوم الخميس 11-3-2021 في البنوك المصرية

انهى اليورو الأوروبي تداولات الأسبوع الجاري على تحقيق مكاسب جديدة أمام الجنيه المصري تزيد عن 6 قروش في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة مقارنة بتعاملات أمس.

وبينت آخر تداولات الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، وصول متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية عند الشراء والبيع 18.64 جنيه، و18.80جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق اليورو الأوروبي مكاسب جديدة أمام الجنيه المصري في السوق المصرية ليبلغ سعر الصرف على مستوي الشراء والبيع داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

اختتم سعرف صرف اليورو الأوروبي تداولات اليوم على ارتفاع يجاوز 9 قروش مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك HSBC

ووصل سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، يمكن للأفراد والشركات الحصول على اليورو داخل فروع HSBC، عند 18.61 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصرفي، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم عند مستوى 18.61 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

ويمكن للعملات الأفراد والشركات الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية عند 18.61 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

ويتيح بنك مصر إيران أعلى سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه كأعلى مستوى له في السوق المحلية عند 18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبحسب اخر تحديثات شركات الصرافة على العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في شركات الصرافة، جاء السعر خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.75 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

أقل مستوى لليورو في مصر

وتقدم البنوك الثلاثة الاسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أعلى مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.56 جنيه للشراء.